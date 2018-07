Modric renova contrato com Real Madrid por mais uma temporada

O clube espanhol Real Madrid anunciou nesta quarta-feira a prorrogação do contrato do croata Luka Modric por mais uma temporada. O contrato anterior do jogador se encerrava em 2017 e foi ampliado até a próxima temporada.

Além da renovação com o croata, o atual campeão da Champions League trouxe o goleiro costa-riquenho Keylor Navas, meia colombiano James Rodriguez e o armador campeão mundial Toni Kroos, todos destaques da Copa do Mundo.

Modric chegou ao clube espanhol em 2012, por 30 milhões de euros, após quatro temporadas no clube inglês Tottenham.