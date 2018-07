Modric se machuca na seleção croata e preocupa Real Madrid

O Real Madrid pode ficar sem Luka Modric para o Mundial de Clubes da Fifa, no próximo mês. O meia se machucou durante jogo da seleção da Croácia no domingo - empate por 1 a 1 com a Itália - e virou motivo de preocupação por parte da comissão técnica do time espanhol.

De acordo com o clube, Modric sofreu uma lesão no tendão da perna esquerda e deve perder as próximas partidas do Real no Campeonato Espanhol, na Copa do Rei e na Liga dos Campeões. O Real não informou o tempo exigido para a recuperação do jogador. Mas, dependendo da gravidade do problema, o croata poderia perder até o Mundial.

Referência no meio-campo madrilenho, Modric vem formando grande dupla no setor, ao lado do alemão Toni Kroos. O croata de 29 anos disputou 17 das 19 partidas do Real na atual temporada e seria dura baixa na equipe, que disputa três competições ao mesmo tempo e por isso demanda muitas opções para escalação.