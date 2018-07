Moenchengladbach fica longe do Bayern após empate com o Mainz

O Borussia Moenchengladbach se distanciou um pouco do líder do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique, depois de ter empatado, em casa, por 1 x 1 com Mainz 05, neste domingo. Com a igualdade no placar, os dois times ainda não sofreram nenhuma derrota na competição.

Max Kruse colocou o Moenchengladbach na frente aos 15 minutos de partida com uma finalização cirúrgica ao receber o passe de Fabian Johnson perto da marca de pênalti. O Mainz empatou, contrariando o que se via em campo, quando o árbitro marcou mão na bola de Julian Korb dentro da área. Jonas Hofmann cobrou sem chance para o goleiro Yann Sommer, aos 30 minutos, para igualar a partida.

O Moenchengladbach continou a ter maior posse de bola no segundo tempo, mas não conseguia criar chances reais de gol.

O empate deixou o Gladbach com 13 pontos em sete jogos, quatro atrás do Bayern, que atropelou o Hanover 96 por 4 x 0, no sábado. O time também caiu uma posição na tabela, para terceiro, atrás do Hoffenheim pelo saldo de gols, enquanto o Mainz ocupa o sexto lugar, com 11 pontos.

Em outra partida, um gol impressionante do defensor brasileiro Naldo deu ao Wolfsburg a vitória por 1 x 0 sobre o Augsburg, em casa, neste domingo, em outra partida entre os ocupantes da parte intermediária da tabela. O jogador de 32 anos desarmou um adversário, se lançou pelo meio-campo, trocou passes com Sebastian Jung e finalizou com estilo no canto.