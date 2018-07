Moghreb Tetouan é campeão marroquino e vai ao Mundial de Clubes

CASABLANCA - Foi decidido, neste domingo, o quarto time classificado para jogar o Mundial de Clubes de 2014, o primeiro em cinco anos que não terá a participação de brasileiros. O Moghreb Tetouan venceu o Campeonato Marroquino, ultrapassando o Raja Casablanca na última rodada da competição, e será o representante dos donos da casa.

O título é apenas o segundo da história do clube, que venceu o Campeonato Marroquino também na temporada 2011/2012. O maior campeão é o Wydad Casablanca, que não ganha desde 2009/2010 e tem 17 conquistas.

Até a última rodada, neste domingo, a liderança era do Raja, responsável por eliminar o Atlético Mineiro no Mundial do ano passado e que só perdeu para o Bayern de Munique, sendo o atual vice-campeão mundial. Mas, jogando fora de casa, a equipe caiu diante do Olympic Safi, por 1 a 0. Enquanto isso, o Moghreb, jogando em Tetouan, fez 2 a 1 no RSB Berkane.

Já estão classificados para o Mundial o Cruz Azul, do México, campeão da Concacaf, e o Auckland City FC, da Nova Zelândia, que venceu a Copa dos Campeões da Oceania. No sábado, o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid para se tornar o representante da Europa no Mundial. A Libertadores termina em 13 de agosto, enquanto as Ligas dos Campeões da África e da Ásia seguem até novembro.