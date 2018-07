Mogi ganha fora de casa do Barbarense no Paulistão SANTA BÁRBARA D'OESTE - Depois de dois jogos de jejum, o Mogi Mirim voltou a vencer no Paulistão. Mesmo fora de casa, ganhou do União Barbarense por 2 a 1, neste sábado, no Estádio Antônio Ribeiro Lins Ribeiro, em Santa Bárbara d''Oeste, pela oitava rodada do campeonato.