Mogi Mirim bate o Guarani e mantém 100% de aproveitamento no Paulistão

MOGI MIRIM - Com dois gols do artilheiro Hernane, o Mogi Mirim manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Sem grandes dificuldades, o Mogi Mirim venceu o Guarani por 3 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim, pelo complemento da terceira rodada. Agora, Hernane é artilheiro isolado, com quatro gols. O outro foi marcado pelo meia Roni.

Apesar de seguir com os 100%, o Mogi Mirim ocupa a terceira colocação, com seis pontos. Perde para o São Paulo nos gols marcados (7 a 5) e fica atrás do Paulista por ter recebido um cartão vermelho na estreia. O outro clube com 100%, o Corinthians, perde no saldo de gols: 5 a 3. Enquanto isso, o Guarani ocupa a 10.ª posição, com três pontos.

O Mogi Mirim foi superior a maior parte dos 90 minutos e construiu a sua vitória ainda no primeiro tempo. Aos quatro minutos, o volante Val cruzou da direita e o atacante Hernane se antecipou à marcação da defesa, para cabecear no canto direito do goleiro Emerson. O segundo aconteceu aos 28. O meia Fernandinho deu belo passe de calcanhar para o meia Felipe. Este invadiu a área, mas quem concluiu na saída do goleiro foi Hernane.

Apesar de administrar o jogo na segunda etapa, os donos da casa ampliaram aos 41 minutos. O meia Roni fez jogada individual e bateu cruzado, no canto esquerdo do goleiro.

No próximo domingo, às 19h30, o Mogi Mirim volta a campo para enfrentar o outro clube de Campinas, a Ponte Preta, também no estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim. Enquanto isso, o Guarani buscará a reabilitação contra o Ituano, no mesmo dia e horário, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

MOGI MIRIM 3 x 0 GUARANI

MOGI MIRIM - Anderson; Mateus, Tiago Alves, Lucas Fonseca e João Paulo; Val, Baraka, Renê Júnior e Fernandinho (Jéfferson Maranhão); Felipe (Roni) e Hernane (Marcelo Macedo). Técnico: Guto Ferreira.

GUARANI - Emerson; Oziel (Bruno Peres), Ewerton Páscoa (Neto), André Leone e Bruno Recife; Wellington Monteiro, Vitor Rossini, Danilo Sacramento e Fumagalli; Fabinho e Ronaldo (Bruno Mendes). Técnico: Osvaldo Alvarez (Vadão).

Gols - Hernane, aos 4 e aos 28 minutos do primeiro tempo; Roni, aos 41 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Val, Felipe e Mateus (Mogi Mirim); André Leone (Guarani).

Árbitro - Júnior César Lossávaro.

Renda - R$ 32.544,00.

Público - 2.365 pagantes.

Local - Estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim (SP).