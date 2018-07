Mogi Mirim bate Oeste por 1 a 0 e vira vice-líder do Paulistão

MOGI MIRIM - O Mogi Mirim quebrou o jejum de vitórias dentro de casa em grande estilo. Na noite desta sexta-feira, na abertura da nona rodada do Paulistão, o time derrotou o Oeste por 1 a 0, voltando a vencer no Estádio Romildo Ferreira, e assumiu a vice-liderança do campeonato.

O Mogi Mirim vinha de dois jogos sem vitória em casa - uma derrota e um empate. Agora, porém, chega aos 17 pontos e assume provisoriamente a segunda posição, um ponto atrás da líder Ponte Preta. Mas pode ser ultrapassado por São Paulo, Linense e Santos ainda nesta rodada.

O Oeste, por outro lado, deu fim a uma sequência de três jogos sem perder e segue próximo ao rebaixamento, ainda com oito pontos.

Assim como nas últimas duas partidas que atuou em seu estádio, o Mogi Mirim encontrou muita dificuldade de impor seu jogo e criar jogadas contra um adversário fechado como o Oeste. Apostando na criatividade de Roger e Carlos Alberto, os donos da casa tentaram chegar aos sete minutos, mas o atacante Henrique não aproveitou e bateu por cima do gol.

Do outro lado, o Oeste foi para o jogo com a proposta de segurar o adversário e aproveitar as chances de contra-ataque. A primeira missão foi bem cumprida, mas a segunda não deu muito resultado. Tanto que quase não ameaçou o goleiro do Mogi Mirim no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o panorama da partida não mudou. Apesar de ter mais posse de bola e dominar completamente o duelo, os donos da casa não chutavam contra o gol de Fernando Leal. O time passou a criar quando passou a jogar pelos lados do campo. Assim, Nando acertou o travessão em cabeçada.

E o gol saiu 21 minutos, quando Roniery tentou a arrancada e foi derrubado pelo zagueiro Dezinho dentro da área - o Oeste reclamou bastante da marcação. Mas Carlos Alberto foi para a cobrança do pênalti, deslocou o goleiro e abriu o placar.

No minutos finais, o Oeste foi para cima e teve chances de empatar. Em chutes de fora da área, Wanderson e Serginho arriscaram, mas pararam no goleiro Daniel. Assim, o Mogi Mirim saiu com a vitória.

Pela 10ª rodada do Paulistão, o Oeste recebe o União Barbarense na próxima sexta-feira, enquanto o Mogi Mirim visita o Guarani no domingo, dia 3 de março.

MOGI MIRIM 1 X 0 OESTE

MOGI MIRIM - Daniel; Roniery, Tiago Alves, Lucas Fonseca e Piauí; Magal, Wagner, Roger (Vagninho) e Carlos Alberto; Roni (João Paulo) e Henrique (Nando). Técnico - Dado Cavalcanti.

OESTE - Fernando Leal; Dedê (Hudson), Dezinho, Ligger e Fernandes; Everton Dias (Mirandinha), Paulo Vitor, Jô (Lelê) e Wanderson; Serginho e Gilmar. Técnico - Roberto Cavalo.

GOL - Carlos Alberto (pênalti), aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

CARTÕES AMARELOS - Roger e Dedê (Oeste); Roni e Carlos Alberto (Mogi Mirim).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim (SP).