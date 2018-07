Mogi Mirim bate Portuguesa e já é 3.º no Paulistão

MOGI MIRIM - O Mogi Mirim venceu a Portuguesa por 3 a 1, de virada, nesta quarta-feira, em casa, e chegou à sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Paulista. Com o resultado, foi a 22 pontos, provisoriamente na terceira posição. De outro lado, a Lusa completou três jogos sem vitórias, com um empate e duas derrotas. Com 13 pontos, fica em posição intermediária na tabela.

Os dois times iniciaram o jogo armados de forma igual, utilizando o esquema 4-4-2. Mas a Portuguesa passou a ser agressiva com Ananias pelo lado esquerdo. Foi de um cruzamento dele pelo alto que Henrique testou firme e abriu o placar, aos 3 minutos.

Depois de abrir o placar, a Lusa ainda criou outras duas chances pelo lado esquerdo, com o mesmo Ananias. Como não aproveitou, sofreu o empate aos 10 minutos. Felipe deu um chutão para frente e encontrou Renê Júnior em condições legais. Ele dominou a bola e chutou no canto. A bola ainda chocou-se no pé da trave antes de entrar e decretar o empate: 1 a 1.

A Portuguesa tentou retomar o comando do jogo, mas o Mogi Mirim era muito perigoso nos contra-ataques. Felipe teve uma boa chance aos 35 minutos, mas aos 43 minutos fez o segundo gol. Ele entrou na grande área em diagonal e chutou. O goleiro Weverton não encaixou, falhando no lance e viu a bola entrar mansamente em suas redes.

Atrás do placar, a Portuguesa começou o segundo tempo nervosa. Aos 9 minutos, num lance sem bola, Renato fez falta em Hernane e recebeu, direto, o cartão vermelho. Houve muita reclamação por parte dos jogadores da Lusa. Com um a menos, o visitante perdeu a força ofensiva.

O Mogi Mirim passou a controlar o jogo, recuando um pouco para explorar os contragolpes. E fez o terceiro gol aos 41 minutos. Renê Junior foi derrubado por Guilherme dentro da área. Na cobrança do pênalti, Hernane viu o goleiro Weverton cair do lado esquerdo e bateu alto e no meio do gol. Este foi o décimo gol dele, artilheiro isolado do Paulistão.

No fim de semana, pela 12.ª rodada, a Portuguesa recebe o Catanduvense, sábado, no Canindé, a partir das 18h30. No domingo, às 18h30, o Mogi vai enfrentar fora de casa o Mirassol.

FICHA TÉCNICA:

MOGI MIRIM 3 X 1 PORTUGUESA

MOGI MIRIM - Anderson; Edson Ratinho, Thiago Alves, Lucas Fonseca (Rodrigão) e Piauí (Luis Felipe); Baraka, Val, Renê Junior, Felipe; Roni (Vitinho) e Hernane. Técnico - Guto Ferreira.

PORTUGUESA - Weverton; Luís Ricardo, Renato, Rogério e Raí; Guilherme, Boquita, Léo Silva (Danilo) e Henrique; Ananias (Gustavo) e Ricardo Jesus (Maylson). Técnico - Jorginho.

GOLS - Henrique, aos 3, Renê Junior, aos 10, e Felipe, aos 43 minutos do primeiro tempo. Hernane, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Philippe Lombard.

CARTÕES AMARELOS - Rogério, Luís Ricardo, Edson Ratinho, Thiago Alves e Roni.

CARTÃO VERMELHO - Renato.

RENDA - R$ 20.113,00.

PÚBLICO - 1.756 pagantes.

LOCAL - Estádio Romildo Gomes Ferreira, em Mogi Mirim.