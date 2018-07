Mogi Mirim bate Rio Claro e se mantém como melhor do interior no Paulistão

Bem posicionado em campo pelo técnico Claudinho Batista, o Mogi Mirim abriu o placar aos 19 minutos. Valdir fez jogada individual pelo lado direito e levantou a bola no segundo pau. Magrão subiu mais que a defesa e tocou de cabeça. A bola ainda quicou na mão de Richard antes de entrar.

Dois minutos depois, porém, o Rio Claro quase empatou com Guaru. Ele ficou na frente do goleiro Mauro, que fez a grande defesa com os pés. A outra grande chance foi do visitante aos 32 minutos, quando Valdir cobrou lateral com força, Magrão desviou de cabeça e Thomas Anderson, do outro lado, chutou no canto. A bola bateu na trave e depois aliviada pela defesa.

No segundo tempo, o técnico Buião pediu para o Rio Claro explorar mais as beiradas do campo. E o time quase empatou no primeiro minuto, quando o experiente Guaru cobrou escanteio e a defesa aliviou. O troco da equipe visitante aconteceu aos oito minutos, quando Hygor bateu cruzado, a bola passou por Richard, mas o zagueiro Gilberto evitou o gol.

Depois disso, o Rio Claro teve mais volume de jogo, porém, não transformou isso em gols. E Richard ainda levou um susto aos 28 minutos quando Valdir tentou cruzar e a bola tocou em cima do travessão. Aos 36 minutos Edson Ratinho cruzou rasteiro e Magrão, na pequena área, completou para o alto das redes: 2 a 0.

No próximo final de semana, pela sétima rodada do Paulistão, o Rio Claro vai tentar a reabilitação contra o São Paulo, de novo em casa, domingo, a partir das 16 horas. O Mogi vai encarar co Corinthians, domingo, às 16 horas, no Itaquerão.

FICHA TÉCNICA

RIO CLARO 0 X 2 MOGI MIRIM

RIO CLARO - Richard; Vinícius Bovi, Gilberto, Pitty e Renan Luís (Jeferson Paulista); Nando Carandina, Nenê Bonilha (Carlinhos), Matheus e Guaru; Paulinho (Dênis Murilo) e Macena. Técnico - Buião.

MOGI MIRIM - Mauro; Valdir, Fábio Sanches, Wagner e Luan; Magal, Hygor (Franco), Val e Edson Ratinho; Magrão (Rivaldo Junior) e Thomas Anderson (André Luís). Técnico - Claudinho Batista.

GOL - Magrão, aos 19 minutos do primeiro tempo e aos 36 minutos do segundo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues Guerra

CARTÕES AMARELOS - Nenê Bonilha e Matheus (Rio Claro). Valdir, Hygor e Wagner (Mogi Mirim)

RENDA - R$ 24.520,00

PÚBLICO - 1.365 pagantes

LOCAL - Estádio Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro (SP)