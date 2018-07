Mogi Mirim contrata zagueiro André Luís, ex-Santos e Fluminense

O Mogi Mirim apostará na experiência no Campeonato Paulista de 2015. Nesta sexta-feira, o clube apresentou o zagueiro André Luís, que defendeu Fluminense, Santos e São Paulo. Além dele, o clube também confirmou as chegadas do volante Val, por empréstimo junto ao Flamengo, e do também zagueiro Diego Gaúcho.

Aos 35 anos, o ex-zagueiro de Santos, Botafogo, Fluminense, entre outros, vestiu a camisa do Mogi Mirim pela primeira vez e falou com a imprensa. Sem atuar desde agosto - seu último clube foi o Boa - ele prometeu recuperar a melhor forma física e ajudar na disputa do Paulistão.

O zagueiro foi tricampeão brasileiro - 2002 e 2004 pelo Santos e 2010 pelo Fluminense - e campeão português pelo Benfica na temporada 2004-05. Quando defendeu o Botafogo, ele chegou a tirar o cartão da mão do árbitro e mostrar para ele.