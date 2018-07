Mogi Mirim demite o seu segundo treinador em nove rodadas na Série B

O agora ex-treinador do Mogi Mirim comandou o time em seis oportunidades. Foram dois empates - Vitória e Sampaio Corrêa - e quatro derrotas - CRB, Paraná, Boa e Botafogo -, campanha que não ajudou a mantê-lo no cargo.

Ao confirmar a demissão do treinador, o presidente Rivaldo Ferreira agradeceu pelo tempo que ele ficou à frente do clube, mas disse que o momento exige este tipo de decisão por parte da diretoria. "O torcedor pode ter a certeza que vamos fazer o que for necessário para reencontrarmos o caminho das vitórias", comentou o presidente do Mogi Mirim.

O novo treinador deverá ser anunciado até esta quarta-feira. Antes de Ailton Silva, o clube já tinha demitido Edinho Nascimento, mais conhecido por ser filho de Pelé do que pelo o que fez como treinador. As falhas na montagem do elenco trazem consequência agora, com o time paulista na última colocação da Série B, com três pontos e nenhuma vitória.