Mogi Mirim e Atlético Sorocaba empatam por 3 a 3 no Paulistão

MOGI MIRIM - Mesmo debaixo de forte calor, Mogi Mirim e Atlético Sorocaba fizeram um jogo bastante movimentado na tarde desta quarta-feira, pela quarta rodada do Paulistão. No final, o confronto disputado no Estádio Romildo Vitor Ferreira, em Mogi Mirim, terminou empatado por 3 a 3.

O resultado não foi bom para nenhuma das equipes. O Atlético Sorocaba segue sem vencer no campeonato, com apenas dois pontos no Grupo A. E o Mogi Mirim chegou aos sete pontos no embolado Grupo B, desperdiçando a chance de dar importante passo na luta pela vaga.

O primeiro tempo foi dividido em duas partes: antes e depois da parada técnica. Devido ao forte calor, os times erraram bastante e criaram pouco, praticamente nada. Após a paralisação determinada pelo árbitro para hidratação, no entanto, saíram logo três gols. Quem abriu o placar foi o Mogi Mirim. Aos 36 minutos, Morato girou em cima do zagueiro e tocou na saída do goleiro Deola. Não deu muito tempo para comemorar: quatro minutos depois, o Atlético Sorocaba deixou tudo igual, quando Allan tentou cruzar e a bola entrou direto.

Antes do intervalo, porém, os donos da casa ficaram novamente na frente. Em cobrança de falta pela direita, Edson Ratinho bateu em direção a área. Álvaro apareceu livre e cabeceou em cima de Deola. No rebote do goleiro, Everton Sena apareceu para fazer 2 a 1 aos 42 minutos.

O Mogi Mirim não teve nem tempo de se organizar dentro de campo direito após a volta do intervalo, pois tomou o gol de empate logo aos três minutos. Diego Palhinha bateu de longe, Alex Alves espalmou, a bola bateu na trave e sobrou limpa para Michel marcar. Jogando em casa, o Mogi Mirim tomou a iniciativa, martelando em busca do gol, mas levou pouco perigo. Na chance mais clara para marcar o gol, Vanderlei recebeu livre e driblou o goleiro. Aí, ficou sem ângulo e finalizou para fora.

O gol do Mogi Mirim aconteceu com uma ajuda da arbitragem, que viu pênalti em dividida de Montoya e Vanderlei. Serginho foi para a cobrança e fez 3 a 2 aos 29 minutos. Na base da pressão, o Atlético Sorocaba arrancou um empate já aos 40, com Fabão.

Os dois times voltam a campo no fim de semana. O Atlético Sorocaba visita o Bragantino no sábado, enquanto o Mogi Mirim também joga fora de casa, diante do Penapolense, no domingo.

FICHA TÉCNICA:

MOGI MIRIM 3 X 3 ATLÉTICO SOROCABA

MOGI MIRIM - Alex Alves; Edson Ratinho, Álvaro, Mirita e Leonardo; Magal, Elanardo (Everton Heleno), Olberdan e Morato; Serginho (Vitinho) e Everton Sena (Vanderlei). Técnico: Airton Silva.

ATLÉTICO SOROCABA - Deola; Fabinho Capixaba, Fabão, Montoya e Allan; Kasado, Boquita, Michel (Douglas Packer) e Diego Palhinha (Robson); Chico (Tiago Chulapa) e Ewerthon. Técnico: Ivan Biatello.

GOLS - Morato, aos 36, Allan, aos 40, e Everton Sena, aos 42 minutos do primeiro tempo; Michel, aos três, Serginho, aos 29, e Fabão, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Robério Pereira Pires.

CARTÕES AMARELOS - Allan.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim (SP).