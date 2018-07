Mogi Mirim e Oeste empatam e continuam na zona de rebaixamento do Paulistão

O jogo marcou a estreia de Flávio Araújo no comando do Mogi Mirim, que chegou aos oito pontos e é o quarto colocado do Grupo D, em 18º na classificação geral. Com apenas um ponto a mais, o Oeste é o lanterna do Grupo A e está na 17ª posição. Os dois times estão na zona de rebaixamento.

O Oeste foi melhor no primeiro tempo, mas quem começou em cima foram os donos da casa. Logo aos seis minutos, Roni chutou após cobrança de escanteio e Brinner, na tentativa de tirar, quase fez um gol contra. A bola explodiu no travessão. A resposta dos visitantes veio em finalização de Ricardo Bueno, que também parou na trave. O Oeste ainda criou mais duas boas oportunidades com Renan Mota e Mazinho.

A etapa final foi marcada por muitos erros de passe e mais duas bolas na trave - uma para cada lado. Aos 18, Renan Mota fez grande jogada individual, deixou Saimon no chão e bateu na saída de Daniel, mas a bola explodiu na trave do Mogi. No rebote, Mazinho chutou no peito do zagueiro adversário. Depois, Brinner não cortou cruzamento e Roni finalizou de virada, mas a bola acertou caprichosamente a trave do Oeste.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado pela nona rodada. O Mogi Mirim recebe o São Bento, às 18h30, no Vail Chaves, em Mogi Mirim, e o Oeste tem pela frente o Red Bull Brasil, às 16h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

MOGI MIRIM 0 X 0 OESTE

MOGI MIRIM - Daniel; Wendel (Alex Reinaldo), Bruno Costa, Saimon e Bruno Teles; Gabriel Dias, Bruninho, Jean Deretti (Gustavo Costa) e Lulinha; Romildinho (Keké) e Roni. Técnico: Flávio Araújo.

OESTE - Jeferson Romário; Léo Principe, Brinner, Daniel Gigante e Fernandinho; Elivelton, Guilherme Amorim (Patrick Silva) e Renan Mota; Maurinho (Renato Kayzer), Mazinho e Ricardo Bueno. Técnico: Renan Freitas.

ÁRBITRO - Rafael Gomes Felix da Silva

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Dias (Mogi Mirim); Fernandinho e Maurinho (Oeste)

RENDA - R$ 15.569,00

PÚBLICO - 369 pagantes

LOCAL - Estádio Vail Chaves, em Mogi Mirim (SP).