Mogi Mirim e XV de Piracicaba só empatam e ampliam jejum

Mogi Mirim e XV de Piracicaba seguem sem vencer no Campeonato Paulista. Na noite deste domingo, no encerramento da quarta rodada, os times ficaram no empate sem gols no Estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim. O 0 A 0 manteve as equipes em posições desconfortáveis no Paulistão. Enquanto o XV é o penúltimo colocado do Grupo C com dois pontos, o Mogi somou o primeiro ponto e ocupa a mesma colocação no Grupo D.

O time da casa foi perigoso desde o começo e criou uma boa chance de marcar logo aos dez minutos em cabeçada de Roni, que obrigou o goleiro Bruno Brígido a fazer grande defesa, no reflexo. O XV não se assustou com o começo ofensivo do adversário e teve paciência para colocar a bola no chão e esfriar o jogo.

A estratégia deu certo, o time visitante foi saindo para buscar o ataque e levou perigo em finalização de Daniel Damião e, depois, em cabeçada de Henrique Santos, que parou nas mãos de Daniel. Os donos da casa, entretanto, seguiram mais lúcidos com a bola nos pés. Em jogadas bem trabalhadas, no meio-campo, Keké, duas vezes, ficou na bola, mas pecou na hora de finalizar mandou para fora.

O Mogi Mirim voltou para o segundo tempo com a mesma intensidade e assustando. A pontaria, no entanto, não foi das melhores. Keké e Bruninho tentaram após jogada individual, mas erraram o alvo. Os dois treinadores fizeram alterações, trocaram atacantes, mas o empate persistiu. Rivaldinho, revelado pelo Mogi, teve a chance final para o XV, mas exagerou na força ao pegar rebote dentro da área e finalizar por cima.

O XV de Piracicaba volta a campo na próxima quarta-feira contra o Rio Claro, às 17 horas, no Barão de Serra Negra, em jogo adiado da segunda rodada. No mesmo dia, porém, às 19h30, o Mogi Mirim recebe o Capivariano em partida adiantada da sétima rodada.

FICHA TÉCNICA

MOGI MIRIM 0 X 0 XV DE PIRACICABA

MOGI MIRIM - Daniel; Wendel, Renato Santos, Bruno Costa e Bruno Teles; Gabriel Dias (Matheus Ortigoza), Bruninho e Lulinha (Jean Deretti); Keké (Diego Lorenzi), Léo Melo e Roni. Técnico - Toninho Cecílio.

XV DE PIRACICABA - Bruno Brígido; Daniel, Fábio Sanches, Heitor e Julinho; Léo Salino, Henrique Santos, Aloísio (Héverton) e Diney; Fabinho (Gilsinho) e Rodrigo Silva (Rivaldinho). Técnico - Claudinho Batista.

ÁRBITRO - Rodrigo Gomes Paes Domingues.

CARTÕES AMARELOS - Lulinha e Bruninho (Mogi Mirim); Fábio Sanches (XV de Piracicaba).

PÚBLICO e RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim (SP).