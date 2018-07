Mogi Mirim empata com Ituano e adia a classificação

MOGI MIRIM - O Mogi Mirim perdeu uma grande chance de confirmar matematicamente sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista e também para a Série D do Brasileiro. Isso porque, na noite desta quarta-feira, o time ficou no empate com o Ituano, por 2 a 2, no Estádio Romildo Gomes Ferreira, pela 16.ª rodada.

A classificação poderá ser confirmada na quinta-feira. Para isso acontecer, Paulista e Linense não podem vencer Palmeiras e Guarani, respectivamente. O Mogi é o quarto colocado, com 31 pontos. Já o Ituano vem na décima colocação, com 19 pontos, e ainda sonha com uma das duas vagas na Série D.

O Ituano começou a partida marcando forte os principais homens do Mogi Mirim, Felipe e Hernane, e os donos da casa pouco produziam. Aos poucos, o time de Itu passou a se soltar e abriu 2 a 0. Aos 12 minutos, Kleiton Domingues aproveitou falha da zaga e saiu na cara de Anderson, tendo apenas o trabalho de tirar do goleiro para fazer 1 a 0.

Nove minutos depois, Anderson Salles cobrou falta para dentro da área e o zagueiro Tiago Alves desviou contra seu próprio gol e fez 2 a 0.

Depois disso, o Mogi acordou e não demorou para chegar ao empate. Aos 33 minutos, Renê Júnior aproveitou cobrança de Felipe e completou de coxa. Seis minutos depois, Hernane tabelou com Felipe, invadiu a área e tocou na saída de Roberto, marcando seu 13.º gol no Paulistão e se isolando ainda mais na liderança.

Animado com o empate, o Mogi Mirim voltou do intervalo pressionando o Ituano e chegou a virar logo no começo, quando Hernane aproveitou cruzamento de Edson Ratinho e acertou um bonito voleio, mas o árbitro assinalou falta do atacante.

Acuado, o time de Itu pouco passava do meio-campo e se preocupava mais em se defender. Aos 27 minutos, Adaílton perdeu um gol incrível ao chutar a bola por cima, quando o goleiro Anderson estava caído. O Mogi teve a melhor chance do jogo aos 41 minutos. Elton derrubou Edson Ratinho e o árbitro assinalou pênalti. O artilheiro Hernane foi para a cobrança e acertou a trave de Roberto.

O Mogi Mirim volta a campo no próximo sábado, novamente no Estádio Romildo Gomes Ferreira, onde recebe o Paulista, às 18h30, pela 17.ª rodada. O Ituano joga em casa contra o São Paulo, no domingo, às 18h30, no Estádio Novelli Júnior.

MOGI MIRIM 2 x 2 ITUANO

MOGI MIRIM - Anderson; Edson Ratinho, Tiago Alves, Lucas Fonseca e João Paulo; Val, Baraka (Gil), Renê Junior, Roni (Jefferson Maranhão) e Felipe (Marcelo Macedo); Hernane. Técnico - Guto Ferreira.

ITUANO - Roberto; Alex, Thiago Gomes, Vitor Hugo e Gustavo (Elton); Rodrigo Costa, Anderson Salles, Alan Mota, Davi Ceará (Tiago Bezerra) e Kleiton Domingues; Jefferson Luís (Adaílton). Técnico - Roberto Fonseca.

GOLS - Kleiton Domingues, aos 12, Tiago Alves (contra), aos 21, Renê Júnior, aos 33, e Hernane, aos 39 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Fábio de Jesus Volpato Mendes.

CARTÃO AMARELO - Jefferson Luís, Davi Ceará, Thiago Gomes, Kleiton Domingues.

CARTÃO VERMELHO - Alan Mota.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Romildo Gomes Ferreira, em Mogi Mirim.