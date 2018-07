Mogi Mirim empata com Paysandu e encerra série de 11 derrotas seguidas Rebaixado para a Série C, o Mogi Mirim conseguiu interromper uma série de 11 derrotas consecutivas ao empatar com o Paysandu, por 1 a 1, nesta terça-feira à noite, pela 34.ª rodada da Série B do Brasileiro. O resultado é ruim para o time paraense, que, com 53 pontos, vai fechar o dia no máximo no nono lugar, podendo ficar a cinco pontos do quarto colocado faltando quatro rodadas para o fim do torneio.