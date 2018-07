Mogi Mirim ganha do Atlético Sorocaba e se mantém no G-8 do Paulistão

SOROCABA - Após duas derrotas seguidas, o Mogi Mirim voltou a vencer no Paulistão. Ganhou fora de casa do Atlético Sorocaba, por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Walter Ribeiro, pela 13ª rodada do campeonato. E, com isso, conseguiu se manter no G8, o grupo que garante classificação para a próxima fase.

O Mogi Mirim vinha de derrotas para Botafogo e Linense, dois adversários na luta pela vaga, mas se recuperou e chegou agora aos 23 pontos, sem risco de sair do G8 nesta rodada. O Atlético Sorocaba, por outro lado, perdeu pela terceira vez seguida e continua na zona de rebaixamento, com apenas nove pontos.

Mesmo fora de casa, o Mogi Mirim começou com tudo e abriu o placar aos dois minutos. Após cobrança de escanteio de Carlos Alberto, Wesley Ladeira se antecipou ao goleiro e fez 1 a 0. Tomando sufoco do adversário, o técnico Vágner Benazzi resolveu mudar o time do Atlético Sorocaba logo aos 20 minutos, tirando o zagueiro Wellington para a entrada do atacante Misael.

E o empate veio no minuto seguinte, quando Misael fez boa jogada individual e cruzou para Bruninho mandar para o gol. Mas o Mogi Mirim voltou a marcar aos 35, novamente com Wesley Ladeira, em cabeceio após lançamento de Carlos Alberto.

Apesar da desvantagem, o Atlético Sorocaba não conseguiu reagir no segundo tempo. E o Mogi Mirim ainda marcou mais um gol, já aos 44 minutos, quando Wagninho fez bela jogada individual, passou por dois zagueiros e tocou para o gol vazio.

O Atlético Sorocaba volta a campo no próximo sábado, quando recebe o XV de Piracicaba. E o Mogi Mirim jogará no domingo pela 14ª rodada do campeonato, também em casa, diante do Mirassol.

ATLÉTICO SOROCABA 1 X 3 MOGI MIRIM

ATLÉTICO SOROCABA - Marcelo Moretto; César, Wellington (Misael) e Murilo; Edson Sitta (Tiago Marques), Da Silva, Gilberto Santos, Alex Willian (Mateus Borges) e Marquinhos; Adriano Chuva e Bruninho. Técnico - Vágner Benazzi.

MOGI MIRIM - Daniel; Roniery; Wesley Ladeira, Lucas Fonseca e Chris; Juninho (Val), Magal, Carlos Alberto (Wagner) e Roger Gaúcho; Roni e Henrique (Wagninho). Técnico - Dado Cavalcanti.

GOLS - Wesley Ladeira, aos dois e aos 33, e Bruninho, aos 21 minutos do primeiro tempo; Wagninho, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilson Luiz Seneme.

CARTÕES AMARELOS - Da Silva, Edson Sitta, Gilberto Santos e César (Sorocaba); Wesley Ladeira e Juninho (Mogi Mirim).

RENDA - R$ 28.390,00.

PÚBLICO - 2.617 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).