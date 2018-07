Mogi Mirim ganha do Tupi e se isola na da Série C

SÃO PAULO - Apesar das reclamações do pentacampeão Rivaldo de que falta apoio ao Mogi Mirim-SP, dentro de campo o time está sobrando. Atuando em casa, neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional -, venceu o Tupi, de Juiz de Fora (MG), por 3 a 0, disparando na liderança do Grupo B, com 13 pontos. O Fortaleza contou com tropeços dos concorrentes e se manteve na ponta do Grupo A, com 11.

O futebol do Mogi Mirim é gerenciado pela empresa de Rivaldo, que não se adaptou aos últimos parceiros que passaram pelo clube. Mesmo com um time modesto, vai liderando com folga na Série C. Ele é seguido por Juventude-RS, com nove, Caxias-RS e Madureira-RJ, com oito pontos cada.

Três jogos foram disputados pelo Grupo A no último sábado e nesta segunda-feira a rodada será fechada com o duelo paulista entre Guarani e Guaratinguetá, em Americana (SP). Na zona de queda aparecem dois times: Duque de Caxias-RJ, com um, e o Guaratinguetá, com dois.

SURPRESAS NO GRUPO A

No sábado, o Fortaleza tinha sido barrado pelo lanterna CRB-AL. Mas neste domingo, ninguém o alcançou. No principal duelo, Paysandu-PA e Botafogo-PB empataram por 1 a 1, em Castanhal (PA). Isso porque o clube paraense foi punido pelo STJD e perdeu mando de campo. O time paraibano ficou com nove pontos e o do Pará, com oito.

O G-4, a zona de classificação, é completado pelo ASA-AL, com sete pontos, que fez 3 a 1 em cima do Águia, de Marabá (PA), penúltimo colocado com quatro pontos. Só está na frente do CRB, com dois. Ambos estão na zona de queda.

Quem ganhou fôlego foi o Treze-PB, que fez 1 a 0 sobre o Crac-GO e saltou para a quinta posição, com seis pontos. O time goiano é sétimo, com cinco. Sem poder atuar em Cuiabá porque a Arena Pantanal está reservada à Copa do Mundo e o estádio Dutrinha passa por reformas, o Cuiabá-MT optou por atuar em Lucas do Rio Verde (MT) e empatou sem gols com o Salgueiro-PE. Ambos têm cinco pontos, mas o time do Mato Grosso é sexto, enquanto que o pernambucano é o oitavo.

Confira a 6.ª sexta rodada da Série C:

Sábado

Madureira-RJ 1 x 0 São Caetano-SP

Fortaleza-CE 0 x 0 CRB-AL

Macaé-RJ 2 x 2 Juventude-RS

Caxias-RS 3 x 0 Duque de Caxias-RJ

Domingo

ASA-AL 3 X 1 Águia-PA

Mogi Mirim-SP 3 x 0 Tupi-MG

Cuiabá-MT 0 x 0 Salgueiro-PE

Treze-PB 1 x 0 Crac-GO

Paysandu-PA 1 x 1 Botafogo-PB

Segunda-feira

21h30

Guarani-SP x Guaratinguetá-SP