Mogi Mirim ganha e assume a ponta de grupo na Série D

Esta foi a segunda vitória seguida do Mogi Mirim, que tinha estreado em casa vencendo o Cerâmica-RS por 2 a 1. Com seis pontos, o clube desponta como um dos favoritos para chegar à segunda fase. Do outro lado, o Marília ficou mais longe desta possibilidade. Isso porque acumulou a sua segunda derrota seguida - na estreia foi goleado pelo Cianorte-PR por 6 a 0.

O Marília estreou o técnico Guilherme Alves, ex-atacante do Corinthians e do Atlético Mineiro, que nada pode fazer com um elenco limitado em mãos. Tardelli (duas vezes) e Fransiel marcaram os gols do Mogi Mirim, enquanto que Tiaguinho, de cabeça, fez para o clube da casa.

Neste domingo, o Cerâmica vai buscar a reabilitação diante do Concórdia-SC, que entrou na vaga do Marcílio Dias-SC, desistente na última semana. O Cianorte folga nesta rodada pelo Grupo A7.

REGULAMENTO - Nesta primeira fase, os 40 participantes foram divididos em oito grupos de cinco participantes que se enfrentam entre si em dois turnos. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à segunda fase.

Por falta de transporte, dois jogos foram adiados. Um deles é entre Atlético Acreano, do Acre, e Náutico, de Roraima. Na segunda-feira seria disputado o confronto entre Araguaína, de Tocantins, e Santos, do Amapá, que também não conseguiu transporte.

Confira a 2.ª rodada da Série D:

Sábado

Marília-SP 1 x 3 Mogi Mirim-SP

Domingo

15h30

Arapongas-PR x Mirassol-SP

Juventude-RS x Brasil-RS

16 horas

Remo-PA x Penarol-AM

Friburguense-RJ x Volta Redonda-RJ

Ceilândia-DF x CENE-MS

Crac-GO x Aparecidense-GO

Vitória da Conquista-BA x Feirense-BA

Sousa-PB x Itabaiana-SE

Horizonte-CE x Baraúnas-RN

17 horas

Sampaio Corrêa-MA x Comercial-PI

Cerâmica-RS x Concórdia-SC

19 horas

Atlético Acreano-AC x Náutico-RR (jogo adiado)

Segunda-feira

16 horas

Nacional-MG x Aracruz-ES

20 horas

Petrolina-PE x Ypiranga-PE

20h15

Araguaína-TO x Santos-AP (jogo adiado)