Mogi Mirim ganha e dispara na ponta de grupo da Série C

O Mogi Mirim-SP disparou na liderança do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional -, neste domingo, ao vencer o Duque de Caxias-RJ por 3 a 1, no interior paulista, pela 11.ª rodada. O clube paulista chegou aos 23 pontos, quatro na frente do Caxias-RS, que perdeu em casa para o Guaratinguetá-SP por 3 a 0, mesmo atuando em Caxias do Sul (RS), no estádio Centenário.

Com tantos pontos, o Mogi Mirim tem a melhor campanha na Série C ao lado do Fortaleza-CE, líder do Grupo A, também com 23 pontos. Completam o G4, a zona de classificação do Grupo B, o Tupi-MG, com 17, e o Madureira-RJ, com 16. O Guaratinguetá encostou no bloco de cima, com 15 pontos, em quinto lugar.

O São Caetano-SP recebeu o Macaé-RJ no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP), e, em um jogo morno, ficou no 0 a 0. Desta forma, o time paulista segue na penúltima posição com nove pontos, enquanto que os cariocas seguem atrás do G4, com 15 pontos, na sexta posição. O Duque de Caxias é o lanterna, com seis pontos.

MANDANTES GANHAM NO GRUPO A - Salgueiro-PE, ASA-AL e Botafogo-PB conquistaram os três pontos jogando diante de suas torcidas pelo Grupo A. No estádio Cornélio de Barros, o Salgueiro recebeu o Águia-PA e conquistou a vitória por 1 a 0. Com isso, o time pernambucano chegou aos 16 pontos, na quarta posição, enquanto que os paraenses continuam na lanterna com apenas oito.

Também pelo placar mínimo, o Botafogo-PB derrotou o Crac-GO no estádio Almeidão, em João Pessoa. O clube paraibano chegou aos 20 pontos e assumiu a vice-liderança, enquanto que o time de Catalão (GO) é o penúltimo colocado com oito.

Em Arapiraca (AL), na reestreia do técnico Vica, o ASA conseguiu uma importante vitória sobre o Treze-PB por 3 a 0. O time alagoano chegou aos 12 pontos na sexta posição, enquanto que o paraibano ficou próximo da zona do rebaixamento, em oitavo com oito.

A rodada será fechada nesta segunda-feira com Paysandu-PA e CRB-AL. O G4 tem Fortaleza, com 23, Botafogo, com 20, Cuiabá-MT, com 18, e Salgueiro, com 16 pontos. Pelo regulamento, os 20 participantes estão divididos em dois grupos. Eles se enfrentam entre si dentro de cada chave em dois turnos. Os quatro melhores de cada grupo avançam à segunda fase.