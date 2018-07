Mogi Mirim ganha e impõe a sexta derrota seguida ao Botafogo

RIBEIRÃO PRETO - Nesta sexta-feira de carnaval, nem a estreia do técnico Vágner Benazzi, que substituiu Lori Sandri, serviu para o Botafogo interromper a sequência negativa e voltar a vencer no Campeonato Paulista. Jogando em casa, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o time tricolor foi superado pelo Mogi Mirim por 1 a 0, em jogo válido pela oitava rodada.

Esta foi a sexta derrota seguida do Botafogo, que segue na lanterna do Paulistão, com apenas três pontos. O Mogi Mirim, por sua vez, com a vitória, chegou aos 13 pontos, assumindo a sexta posição na tabela de classificação.

Em posições adversas na competição, os dois times realizaram um bom primeiro tempo, movimentado e muito equilibrado. O Mogi Mirim aproveitou a oportunidade que teve e abriu o placar aos 30 minutos, quando Felipe recebeu lançamento da intermediária, passou pela marcação de Marco Aurélio e chutou no canto direito, abrindo o placar.

O Botafogo teve mais dificuldades para criar as chances no ataque e foi para o intervalo em desvantagem no placar. Na segunda etapa, retornou com outra postura e passou a controlar o jogo. Antes dos cinco minutos, o time de Ribeirão Preto teve duas grandes oportunidades para empatar. A primeira com Taubaté, que cabeceou para fora, a outra com Alessandro, que desperdiçou cruzamento na pequena área e chutou por cima do gol.

Na sequência, a partida voltou a ficar equilibrada, com os times apostando no contra-ataque, mas sem eficiência. Com isso, o placar permaneceu inalterado e o Mogi Mirim comemorou a conquista de mais três pontos.

Pela nona rodada, o Mogi Mirim recebe o São Caetano, na próxima quarta, a partir das 17 horas. Às 19h30, do mesmo dia, o Botafogo vai à Jundiaí para enfrentar o Paulista.

BOTAFOGO 0 x 1 MOGI MIRIM

BOTAFOGO - Juninho; Alessandro, Marco Aurélio, Gustavo Bastos e Paulo Junior (Clebinho); Vinicius (Alvaro), Leandro Carvalho, Alex e Camilo; Talles Cunha (Taubaté) e André Dias. Técnico: Vágner Benazzi.

MOGI MIRIM - Anderson; Edson Ratinho, Tiago Alves, Lucas Fonseca e João Paulo; Gil (Vitinho), Val (Rodrigão), Renê Junior e Felipe; Jefferson Maranhão (Everton Dias) e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Felipe, aos 30 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Bastos, Marco Aurélio e Álvaro (Botafogo); Val e Gil (Mogi Mirim).

ÁRBITRO - Luciano Monteiro dos Santos.

RENDA - R$ 19.101,00.

PÚBLICO - 1.312 pagantes.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).