Mogi Mirim ganha em casa e segue entre os 8 melhores

Este resultado confirma a permanência do Mogi Mirim no G-8. Agora, o clube possui 16 pontos e não pode mais ser alcançado pelos clubes que estão abaixo do oitavo lugar até o final desta rodada. Por outro lado, o time do ABC paulista perdeu a segunda seguida e segue fora da zona de classificação, com 11 pontos.

O Mogi Mirim precisou jogar pouco mais de 20 minutos para construir a vitória. O único gol da partida saiu aos 21 minutos. O meia Felipe recebeu ótimo passe de Renê Júnior, invadiu a área pela direita e finalizou firme, no canto esquerdo do goleiro Luiz.

Em vantagem no placar, os donos da casa recuaram, mas o São Caetano não mostrou poder de reação para chegar ao empate. Nem tendo todo o segundo tempo para evitar outra derrota. Na rodada anterior tinha perdido para o Corinthians, por 1 a 0.

No próximo domingo, às 18h30, o Mogi Mirim volta a campo para enfrentar o Oeste, no estádio dos Amaros, em Itápolis. Enquanto isso, o São Caetano terá um duro duelo contra a Portuguesa, no mesmo dia e horário, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.

MOGI MIRIM 1 x 0 SÃO CAETANO

MOGI MIRIM - Anderson; Edson Ratinho, Tiago Alves, Lucas Fonseca e João Paulo (Rodrigão); Baraka, Val, Renê Junior, Roni (Vitinho) e Felipe; Hernane (Marcelo Macedo) Técnico: Guto Ferreira

SÃO CAETANO - Luiz; Daniel, Jorge Luiz, Preto Costa e Vicente; Révson (Isael), Moradei, Anselmo (Alex) e Marcelo Costa; Aílton e Pedro Júnior (Thiago Silvy) Técnico: Márcio Araújo

GOL - Felipe, aos 21 minutos do primeiro tempo

CARTÕES AMARELOS - Edson Ratinho (Mogi Mirim); Révson e Vicente (São Caetano)

ÁRBITRO - Rodrigo Braghetto

RENDA - R$ 11.797,00

PÚBLICO - 1.222 pagantes

LOCAL - Estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim (SP)