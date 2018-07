Mogi Mirim larga com vitória sobre Comercial no Paulista

Com o resultado, o Mogi estreia bem e dorme na liderança do Grupo D, com três pontos. O time tem a mesma pontuação do Palmeiras, que também venceu o seu jogo por 2 a 1. Já o Comercial é o vice-lanterna no Grupo A ao lado Atlético Sorocaba, que também foi derrotado neste sábado, por 1 a 0 para o Rio Claro, mas tem menos gols marcados (2 contra 1). Agora o time de Ribeirão Preto torce por derrotas de São Paulo e Penapolense contra Bragantino e Oeste, respectivamente, para que nenhum dos seus adversários do grupo saia na frente. O Linense, que também faz parte do Grupo A, perdeu para o Palmeiras por 2 a 1.

Todos os gols da partida saíram apenas no segundo tempo. O Mogi Mirim, na primeira chance de contra-ataque que teve, abriu o placar. Aos seis minutos, Vitinho recebeu na entrada da grande área e soltou uma bomba para o gol. A bola fez uma curva e entrou no canto do gol defendido por Júlio Sérgio, que nada pode fazer.

Na frente do placar, o Mogi Mirim acalmou o jogo e passou a administrar mais o resultado. Ainda assim, conseguiu ampliar 39 minutos. Serginho recebeu livre dentro da área, girou e chutou no cantinho, sem chances para Júlio Sérgio. O Comercial fez o de honra aos 45 minutos. Cassiano Bodini cruzou da direita e Rodrigo Jesus completou com a cabeça.

O Mogi Mirim volta a campo na próxima quarta-feira, às 22 horas, quando enfrentará o São Paulo, no estádio Morumbi, em São Paulo. Já o Comercial recebe o Palmeiras na próxima quinta-feira, às 21 horas, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

MOGI MIRIM 2 X 1 COMERCIAL

MOGI MIRIM - Reynaldo; Edson Ratinho, Álvaro, Mirita e Leonardo (Fábio Sanches); Magal, Elanardo e Vitinho; Everton Sena (Morato), Magrão (Vanderlei) e Serginho. Técnico: Aílton Silva.

COMERCIAL - Júlio Sérgio; Graffite, Edmar, Reniê e Willian Simões; Xaves, Marcus Vinicius e Cacá (Rodrigo Jesus); Marcelo Toscano (Leandro Oliveira), Macena e Leandrinho (Cassiano Bodini). Técnico: Toninho Cecílio.

GOLS - Vitinho, aos seis, Serginho, aos 39, e Rodrigo Jesus, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Aurélio Santanna Martins (SP).

CARTÕES AMARELOS - Álvaro, Edson Ratinho e Magal(Mogi Mirim). Marcelo Toscano (Comercial).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim (SP).