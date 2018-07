Mogi Mirim leva virada do Paraná e continua na lanterna da Série B do Brasileiro A cada rodada que passa o Mogi Mirim fica mais perto de voltar para a Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter saído na frente do placar nesta sexta-feira, o time paulista não aguentou a pressão e, de virada, perdeu para o Paraná por 3 a 1, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela oitava rodada da Série B. Todos os gols dos donos da casa aconteceram no segundo tempo.