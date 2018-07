Mogi Mirim não cumpre acordo e salários continuam atrasados

O clima continua pesado nos bastidores do Mogi Mirim. A diretoria não cumpriu o acordo que fez em reunião com representantes do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo (SAPESP) na semana passada e os salários continuam três meses atrasados.

O acordo era que a diretoria pagaria o mês de junho na última terça-feira. Os salários de julho seriam quitados nesta sexta-feira e os pagamentos referentes a agosto e setembro seriam pagos até o fim deste mês.

Sem perspectiva de receberem os atrasados, os jogadores já se organizam para ingressar na Justiça do Trabalho após o fim da disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Apenas cumprindo tabela, o Mogi se despede da competição neste domingo, quando enfrenta o Juventude, às 16 horas, no Estádio Vail Chaves. Com 22 pontos, o time paulista é o sétimo colocado do Grupo B. Mas o resultado pode definir a vaga do time gaúcho, no momento em quinto lugar com 27 pontos.