Mogi Mirim perde Antônio Carlos Zago e já mira Vadão

Antônio Carlos Zago assumiu o Mogi Mirim no início do Campeonato Paulista, uma semana antes da estreia, ocupando a vaga de Roberval Davino. E comandou o time em seis jogos, conquistando duas vitórias, um empate e sofrendo três derrotas. Teve um aproveitamento de 38,9%.

Para substituir Antônio Carlos Zago, o primeiro nome da diretoria é o de Vadão, que fez sucesso comandando o Mogi Mirim no início da década de 90, quando lançou o time que ficou conhecido como "Carrossel Caipira". Vadão está cotado também no Bahia, que demitiu Rogério Lourenço no último domingo. Além dele, Ruy Scarpino, que deixou recentemente o São Bernardo, é outra possibilidade.

O Mogi Mirim não vem realizando um bom Campeonato Paulista e se encontra na 15.ª colocação, com apenas sete pontos e próximo da zona de rebaixamento.