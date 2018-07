Mogi Mirim perde para o Atlético-GO e fica mais perto de cair para a Série C

Com o resultado, o Mogi permanece na lanterna, com 22 pontos, no momento a 12 do Macaé, o primeiro time fora da zona, com sete jogos a disputar na Série B. Assim, precisa de uma campanha praticamente perfeita para evitar a queda. Até o momento, o time só teve quatro vitórias em toda Série B. Por sua vez, o Atlético chegou aos 42 pontos, em 12º lugar e agora mais distante do risco de queda.

O jogo começou a mil por hora, com os dois times buscando o gol. O Atlético foi mais eficiente nas chances que teve e aos 21 minutos abriu o placar. Pedro Bambu cruzou e Arthur cabeceou para o gol, sem chances para o goleiro Daniel. Depois disso, o jogo passou a ser muito brigado, com as equipes cometendo muitas faltas. No final da primeira etapa, o Mogi tentou apertar o passo, mas não foi eficiente nos arremates.

O Atlético matou o jogo logo no início do segundo tempo. Aos seis minutos, após cruzamento, Fábio Sanches fez contra a própria meta. O árbitro havia anulado o lance, por posição irregular do atacante Júnior Viçosa, mas depois confirmou o gol.

O Mogi foi com tudo para cima e aos 13 acertou uma bola na trave. Depois de várias chances perdidas, o time do interior paulista não conseguiu mais levar muito perigo ao gol do Atlético, que administrou o resultado e esperou o apito final do árbitro para comemorar mais uma vitória.

O Atlético volta a joga no próximo sábado, contra o Santa Cruz, em Goiânia, às 17h30. O Mogi Mirim volta a campo na sexta-feira, às 21 horas, contra o Macaé, fora de casa.

FICHA TÉCNICA:

MOGI MIRIM 0 x 2 ATLÉTICO-GO

MOGI MIRIM - Daniel (Mauro); Dunguinha, Fábio Sanches, Elton e Dieguinho; Magal, Henrique Motta (Matheus Ortigoza), Anderson Rosa (Ruster) e Marlon; Jô e Serginho. Técnico - Márcio Goiano.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Éder Sciola, Marcus Winícius, Marllon e Danilo Tarracha (Bruno Moura); Pedro Bambu, Anderson Leite e Jorginho (Willie); Juninho (Washington), Arthur e Júnior Viçosa. Técnico - Gilberto Pereira.

GOLS - Arthur, aos 22 minutos do primeiro tempo. Fábio Sanches, contra, aos seis minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (AL)

CARTÕES AMARELOS - Serginho, Elton e Mauro (Mogi Mirim); Arthur e Jorginho (Atlético-GO)

LOCAL - Estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim (SP)