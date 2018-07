Mogi Mirim, São Caetano e Cuiabá vencem 1ª na Série C

SÃO PAULO - A primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional - teve continuidade neste domingo com quatro jogos. Quatro paulistas estiveram em campo se enfrentando. O Mogi Mirim venceu o Guaratinguetá, em casa, por 1 a 0, mesmo resultado do São Caetano sobre o Guarani, no Anacleto Campanella. Ainda pelo Grupo B, o Tupi-MG empatou em 1 a 1 com o Macaé-RJ e, no único jogo do Grupo A, o Cuiabá-MT bateu sem dificuldades o Crac, de Catalão (GO), por 3 a 1.

Mesmo enfrentando uma incógnita, já que o Guaratinguetá fechou uma parceria com o Audax de última hora e atuou com o time de Osasco que disputou o Campeonato Paulista, o Mogi Mirim conseguiu se impor e venceu por 1 a 0, no estádio Romildo Ferreira.

O resultado levou o Mogi para a vice-liderança do Grupo B, com três pontos, mesma pontuação do Madureira-RJ, mas com número de gols pró pior, já que o time carioca venceu o Duque de Caxias-RJ por 2 a 0 no último sábado.

No outro confronto entre paulistas, o São Caetano venceu o Guarani por 1 a 0, no ABC. O resultado deixa o time do técnico Vilson Tadei juntamente com o Mogi, com três pontos. O Guarani segue sem pontuação, na oitava posição.

Ainda pelo Grupo B, o Tupi recebeu o Macaé e mesmo atuando toda a segunda etapa com um jogador a menos, conseguiu um bom empate em 1 a 1. O resultado deixa os dois times empatados na terceira posição, com um ponto e um gol pró.

UM JOGO PELO GRUPO A - O Cuiabá recebeu o Crac, em Lucas do Rio Verde (MT), e venceu com facilidade por 3 a 1. O resultado colocou o time de Luciano Dias no topo da tabela de classificação e o Crac, consequentemente, é o lanterna. O time mato-grossense lidera junto com o Paysandu-PA, graças ao saldo de gols, já que tem os mesmos três pontos do Botafogo-PB, mas dois gols de saldo contra um do adversário.

Na Série C deste ano, os 20 times são divididos em dois grupos com 10 clubes em cada. Após turno e returno dentro de cada grupo, os quatro primeiros se classificam para as quartas de final e os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série D. Quem avançar para as semifinais conquista também o acesso para a Série B em 2015.