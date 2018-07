Mogi Mirim soma primeiro ponto e quebra os 100% do Sampaio Corrêa na Série B

Enquanto o Mogi Mirim vinha de derrotas para o Criciúma, em casa, e para o Bahia, em Salvador, o Sampaio Corrêa tinha vencido duas vezes: 2 a 0 no Vitória, em Salvador, e 3 a 1 sobre o Macaé, em São Luis. Os dois times entraram em campo, portanto, em situações inversas.

O time paulista começou demonstrando nervosismo e ansiedade. Disso tirou proveito o visitante, explorando bem os erros de passes do Mogi Mirim. Em um deles, aos 18 minutos, Daniel tabelou pelo lado direito e cruzou rasteiro. Do outro lado, o oportunista Robert esticou a perna para empurrar a bola para as redes.

O Mogi Mirim demorou para reagir. Aos 25 minutos, assustou em uma falta cobrada por Jhonatan Almeida, que o goleiro Ruan rebateu. Mas Geovanne isolou a bola na rebatida. O recuo do Sampaio Corrêa abriu a oportunidade para o avanço dos mandantes, que quase empataram aos 34. De fora da área, Geovanne ajeitou a bola e chutou com efeito. A bola estourou na trave esquerda de Ruan e saiu de lado.

O Sampaio Corrêa voltou a ameaçar somente aos 43 minutos, quando Cleitinho deu um chute à queima roupa, mas o goleiro Daniel rebateu para a frente. Na volta dos vestiários, o técnico Edinho fez logo duas mudanças ofensivas no Mogi Mirim. Colocou Rivaldo Júnior e Giovane Loubo, respectivamente, nos lugares do lateral-esquerdo Leonardo e do atacante Magrão.

O Mogi Mirim ganhou força e presença ofensiva, acuando o time maranhense no seu campo. Aos 14 minutos, Edinho fez a terceira alteração com a entrada do atacante Júnior Juazeiro na vaga do discreto volante Élvis. Edinho acertou na mosca: aos 17, Juazeiro empatou. Após chute de longe, a bola explodiu no travessão, voltou para Rivaldo Júnior, que chutou e o goleiro Ruan fez o milagre. Mas o novo rebote ficou nos pés de Juazeiro, que bateu forte e no alto. Tudo igual e com justiça.

Depois disso, o Mogi Mirim ainda conseguiu pressionar por mais alguns minutos. Mas cansou e permitiu que o Sampaio Corrêa administrasse o resultado até o final.

Na quarta rodada, o Mogi Mirim vai enfrentar o Oeste, em um duelo paulista marcado para a cidade de Osasco (SP), onde o time de Itápolis está mandando seus jogos. O confronto fechará a rodada no sábado, dia 30, às 21 horas. No mesmo dia à tarde, às 16h30, o Sampaio Corrêa vai receber o Náutico, em São Luís.

FICHA TÉCNICA

MOGI MIRIM 1 x 1 SAMPAIO CORRÊA

MOGI MIRIM - Daniel; Edson Ratinho, Fábio Sanches, Wagner e Leonardo (Rivaldo Júnior); Magal, Jhonnatan Almeida, Élvis (Júnior Juazeiro) e Vitinho; Geovanne e Magrão (Giovane Loubo). Técnico: Edinho.

SAMPAIO CORRÊA - Ruan; Daniel, Luíz Otávio, Edvânio e Raí; Moisés, Diones, Rogério e Válber (Edgard); Robert (Jheimy) e Cleitinho (Geraldo). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Robert, aos 18 minutos do primeiro tempo; Júnior Juazeiro, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Magal e Geovane (Mogi Mirim); Jheimy, Rogério e Moisés (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Philip Georg Bennett (RJ).

RENDA - R$ 7.010,00.

PÚBLICO - 604 pagantes.

LOCAL - Estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim (SP).