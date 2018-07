Mogi Mirim supera o Salgueiro e fica perto de acesso à Série B

Na contramão de Portuguesa, virtualmente rebaixada, e do São Caetano, que caiu para a Série D, o Mogi Mirim está salvando a honra dos paulistas na Série C do Campeonato Brasileiro. O time do interior do Estado colocou um pé na Série B de 2015 ao vencer o Salgueiro por 1 a 0, na noite deste domingo, em pleno Estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, pela partida de ida das quartas de final.

Com a vitória, o Mogi Mirim jogará pelo empate no confronto de volta, que acontecerá na próxima sexta-feira, às 20 horas, no Estádio Romildo Ferreira, no interior de São Paulo, para carimbar o seu passaporte à Série B. Por sua vez, o Salgueiro terá que vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o acesso. Caso vença pelo mesmo placar de ida (1 a 0), a vaga será decidida nas penalidades máximas.

O grande responsável pelo feito deste domingo foi o goleiro Mauro. Ele se transformou em "santo" e fez inúmeras defesas milagrosas, lembrando e muito os tempos de campeão brasileiro pelo Santos. Já o gol da vitória foi marcado por Thomas Anderson, aos 35 minutos do segundo tempo.

O confronto entre Salgueiro e Mogi Mirim, que contou com a presença do ex-jogador e presidente do clube paulista Rivaldo, ficou parado nos minutos finais do segundo tempo por cerca de 20 minutos por conta da falta de energia. Assim que restabelecida, a partida foi reiniciada normalmente.