Mogi Mirim vence Catanduvense e larga bem no Campeonato Paulista

CATANDUVA - Em um dos poucos duelos entre clubes do interior nesta primeira rodada do Campeonato Paulista, o Catanduvense não conseguiu segurar o Mogi Mirim, que venceu por 2 a 0, neste domingo à noite, no Estádio Sílvio Salles, em Catanduva. Hernane marcou os dois gols, um em cada tempo, e selou a justa vitória da equipe de Mogi.

O time da casa, estreando na elite paulista, começou o jogo na base da pressão e, em apenas três minutos, criou três chances reais de gol. Na principal delas, Fabinho Carioca cabeceou no travessão.

Mas na primeira oportunidade do visitante, saiu o gol. O zagueiro Ednei tentou tirar a bola de dentro da área e ela sobrou para João Paulo, já na linha de fundo. Ele ajeitou para trás, onde Hernane ajeitou e bateu firme para abrir o placar. Depois disso, o jogo ficou mais aberto até o final do primeiro tempo.

Na volta para a segunda etapa, o Catanduvense voltou a pressionar e quase empatou no primeiro minuto, em chute de Alex Willian, salvo pela zaga adversária em cima da linha de gol.

A história podia ter mudado aos 23 minutos, quando Edson Ratinho foi expulso por lance violento e deixou o Mogi com um a menos. Isso obrigou o técnico Guto Ferreira a sacrificar o atacante Felipe para reforçar sua defesa com Mateus Silva. O Catanduvense, porém, não soube explorar esta vantagem numérica e, dois minutos depois, Du cometeu falta violenta sobre Val e também deixou o time da casa com um a menos.

Aos 33 minutos, o Mogi liquidou a fatura. Hernane recebeu em velocidade um lançamento longo de João Paulo e bateu desequilibrado para ampliar o marcador. Abatido, os anfitriões não conseguiram reagir.

Na segunda rodada, o Catanduvense vai enfrentar o Mirassol, quarta-feira, às 17 horas, fora de casa. O adversário perdeu na estreia para o Corinthians, de virada, por 2 a 1, no Pacaembu. Já o Mogi Mirim vai receber o Guarani, quinta-feira, às 19h30. O time de Campinas venceu o Oeste, por 2 a 1, no Brinco de Ouro, no sábado.

CATADUVENSE 0 x 2 MOGI MIRIM

Catanduvense - João Paulo; Júnior Barbosa (Jéferson), Cléber, Edney e Anderson Paim; Fabinho Carioca, Du, Washington (Jhonson) e Alex Willian; Lúcio Bala (Osny) e Alemão. Técnico - Roberval Davino.

Mogi Mirim - Anderson; Edson Ratinho, Tiago Alves e Lucas Fonseca; João Paulo, Fernando (Val), Baraka, Renê Junior e Fernandinho (Jéferson Maranhão); Felipe (Mateus Silva) e Hernane. Técnico - Guto Ferreira.

Gols - Hernane, aos 12 minutos do primeiro tempo e aos 33 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Flávio Rodrigues Guerra.

Cartões amarelos - Edson Ratinho e Jéferson.

Cartões vermelhos - Edson Ratinho e Du.

Renda e público - não disponíveis.

Local - Estádio Silvio Salles, em Catanduva (SP).