Mogi Mirim vence com gol relâmpago e fica perto da vaga na próxima fase LINS - Com um gol relâmpago do atacante Hernane, logo aos 17 segundos de jogo, o Mogi Mirim derrotou o Linense por 2 a 0, neste domingo, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, pela 15ª rodada do Paulistão. A vitória fora de casa deixou o time muito perto da classificação para as quartas de final do campeonato.