Mogi Mirim vence e assume ponta do Grupo B da Série C

O Caxias-RS empatou, por 1 a 1, com o Madureira-RJ, no Rio de Janeiro, enquanto que na Baixada Fluminense o Guarani-SP perdeu para o Duque de Caxias-RJ por 2 a 1. O Macaé-RJ goleou o Barueri-SP, por 4 a 0, e entrou no G4 - a zona de classificação.

Com estes resultados, o Mogi Mirim atingiu os 26 pontos, liderando sozinho. Na vice-liderança aparecem Macaé e Caxias, com 25 cada. O time fluminense, porém, leva vantagem no saldo de gols: 6 a 2. O Guarani caiu para a quarta posição, com 23 pontos.

Embora tenha perdido a posição no G4 para o Macaé, o Vila Nova-GO, com 22 pontos, em quinto lugar, tem a vantagem de ter um jogo a menos - 15 a 14 - do que os demais times porque teve seu compromisso contra o Betim-MG adiado para esta quarta-feira, no interior de Minas Gerais.

O Barueri segue na lanterna, com apenas 10 pontos, e o Duque de Caxias ainda é o penúltimo colocado, com 15, ambos na zona do rebaixamento. Outro time ameaçado é o Crac, também com 15 pontos.

Os cinco jogos do Grupo A serão disputados neste domingo. E também com muita briga por posições dentro do G4. Apenas os quatro primeiros colocados de cada chave vão chegar à segunda fase.

Confira a 15.ª rodada da Série C:

Sábado

Madureira-RJ 1 x 1 Caxias-RS

Crac-GO 0 x 1 Mogi Mirim-SP

Macaé-RJ 4 x 0 Barueri-SP

Duque de Caxias-RJ 2 x 1 Guarani-SP

Domingo

10 horas

Brasiliense-DF x Águia-PA

16 horas

Baraúnas-RN x Santa Cruz-PE

CRB-AL x Rio Branco-AC

17 horas

Sampaio Corrêa-MA x Cuiabá-MT

19 horas

Treze-PB x Fortaleza-CE

Quarta-feira

20 horas

Betim-MG x Vila Nova-GO