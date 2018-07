Mogi Mirim vence e lidera sozinho o Grupo A da Série C

SÃO PAULO - Mesmo com o ex-jogador Rivaldo, pentacampeão do mundo e gestor do futebol do Mogi Mirim, ameaçando deixar o clube, o time continua indo bem na Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, venceu o duelo paulista contra o São Caetano por 2 a 1, no Estádio Anacleto Campanella. Com isso, lidera sozinho o Grupo B, com 10 pontos, após quatro rodadas.

Pelo mesmo grupo, de manhã, o Guaratinguetá empatou com o Duque de Caxias por 1 a 1. Ambos continuam na zona de rebaixamento. O time paulista tem dois pontos, em nono lugar, enquanto a equipe carioca somou seu primeiro ponto, ficando em décimo lugar.

Fecham o G4, zona de classificação, Juventude, com oito, Tupi-MG e Macaé-RJ, ambos com sete. O São Caetano só tem três pontos, em oitavo, atrás de três times com cinco pontos: Guarani, Madureira e Caxias-RS.

ASA VENCE A PRIMEIRA

Pelo Grupo A, em Arapiraca (AL), o ASA ganhou pela primeira vez nesta Série C ao fazer 1 a 0 em cima do Cuiabá, sexto colocado, com quatro pontos. O ASA chegou aos quatro pontos, em sétimo.

O outro jogo da chave foi movimentado e equilibrado, terminando em igualdade por 2 a 2 entre Águia-PA, quinto, com quatro pontos, e Treze, oitavo, com três pontos.

A quarta rodada será fechada nesta segunda-feira à noite, com o jogo entre o lanterna Salgueiro, com um ponto, e o Paysandu, com sete pontos.

Neste momento, formam a zona de classificação o Fortaleza, com 10 pontos, Botafogo-PB, com oito, Paysandu, com sete, e Crac, com cinco.