Mogi Mirim vence e liga sinal de alerta no Linense

SÃO PAULO - O Linense precisará melhorar muita coisa se quiser mesmo ficar com uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e não ser rebaixado. Jogando mal, tanto que deixou o campo vaiado pelos torcedores, o time de Lins perdeu para o Mogi Mirim, por 2 a 1, em casa, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, neste domingo à noite.

Ainda sem vencer nenhuma partida - duas derrotas e um empate -, o Linense estacionou no um ponto, sendo o penúltimo colocado do Grupo A, que tem ainda São Paulo (6), Penapolense (3), Comercial (1) e Atlético Sorocaba (1). Por outro lado, o Mogi Mirim chegou aos seis pontos e saltou para a terceira colocação do Grupo D, seguindo de perto Palmeiras (9) e Bragantino (6). Com quatro pontos, Oeste e Rio Claro completam a chave.

Apesar de estar jogando fora de casa, o Mogi Mirim dominou o primeiro tempo e assustou logo aos 13 em finalização de Morato, defendida por Anderson. O goleiro do Linense, porém, não conseguiria salvar na sequência. Aos 33 minutos, Morato foi lançado dentro da área, cortou Alex Morais e bateu rasteiro, abrindo o placar.

Sete minutos depois, Gedeilson empurrou Olberdam dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Elanardo cobrou com extrema categoria e fez 2 a 0 para o time visitante.

Se o primeiro tempo foi movimentado, a etapa final foi sonolenta e sem nenhuma emoção, irritando os torcedores presentes no Gilbertão. O Linense tentou esboçar uma pressão nos minutos iniciais, mas a zaga do Mogi Mirim soube se comportar bem. Aos 48 minutos, Fernandinho cobrou falta para dentro da área e Alex Morais subiu livre, fazendo o gol de honra para os donos da casa.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, pela quarta rodada. O Linense recebe o Bragantino, às 19h30, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins. Já o Mogi Mirim enfrenta o Atlético Sorocaba, às 17 horas, no Romildo Gomes Ferreira, em Mogi Mirim.

FICHA TÉCNICA

LINENSE 1 X 2 MOGI MIRIM

LINENSE - Anderson (Léo); Gedeílson, Tobi, Alex Moraes e João Lucas; Leandro Ferreira, Thiago Santos, Diniz (Branquinho) e Fernandinho; Rodriguinho (Rodrigo Tiuí) e Anselmo. Técnico - Bruno Quadros.

MOGI MIRIM - Reynaldo (Alex); Edson Ratinho, Álvaro, Mirita e Leonardo; Magal, Elanardo (Valdir), Olberdam e Morato (Vitinho); Serginho e Everton Sena. Técnico - Ailton Silva.

GOLS - Morato, aos 32, e Elanardo, aos 40 minutos do primeiro tempo; Alex Morais, aos 48 minutos do segundo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

CARTÕES AMARELOS - Diniz, Branquinho e Tobi (Linense); Serginho (Mogi Mirim).

RENDA - R$ 46.361,00.

PÚBLICO - 2.160 pagantes.

LOCAL - Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).