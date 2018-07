Mogi Mirim vence e Marília é goleado na Série D

Em um destes duelos, o time gaúcho saiu na frente, com Dinei, mas o Mogi virou com gols Tardelli e Vitinho no segundo tempo. O líder do Grupo A7, porém, é o Cianorte, que tem vantagem no saldo de gols sobre o Mogi: 6 a 1. Na segunda-feira, o Linense pode ser confirmado neste grupo no lugar do Marcílio Dias-SC, que sexta-feira oficializou a sua desistência.

O outro paulista confirmado na disputa é o Mirassol, que folgou nesta primeira rodada, pelo Grupo A8. Dois jogos foram disputados nesta tarde. Melhor para o Metropolitano-SC, que em casa fez 2 a 1 sobre o Juventude-RS.

Quem decepcionou foi o Brasil de Pelotas, que foi um dos times que acabaram atrasando o início da competição através de liminares na Justiça Comum. Em casa, o time gaúcho apenas ficou no 0 a 0 com o Arapongas-PR.

OUTROS JOGOS - No Nordeste, destaque para o Campinense-PB, que venceu por 2 a 1 o Petrolina-PE no Grupo A3, e para a vitória do CSA, em Alagoas, sobre o Vitória da Conquista-BA por 3 a 1, no Grupo A4.

Pelo Grupo A5 só houve um jogo, que foi equilibrado. Mas o Aparecidense-GO acabou perdendo em casa para o Ceilândia-DF, por 1 a 0, com gol de Luiz Fernando, aos 33 minutos do segundo tempo.

Pelo Grupo A, o Penarol-AM saiu na frente, mas acabou surpreendido em casa pelo Atlético Acreano, por 3 a 1. No outro jogo, o Vilhena, de Rondônia, também não se intimidou diante do Remo, do Pará, apontado como um dos times candidatos ao acesso. E o time local venceu por 4 a 2.

REGULAMENTO - Em 2012, os 40 clubes estão divididos em oito grupos de cinco times. Depois de jogos de turno e returno, apenas os dois primeiros de cada chave avançam à segunda fase. A partir disso, a Série D começa a ser disputada em sistema de mata-mata, com partidas de ida e volta.

Os times que se classificarem para as semifinais estarão garantidos na Série C de 2013. As datas das últimas fases devem sofrer alterações, devido ao atraso de três semanas para o início da competição.

Confira os resultados da primeira rodada:

Sábado

Mixto-MT 1 x 3 Sampaio Corrêa-MA

Domingo

Guarani-MG 0 x 1 Friburguense-RJ

Cianorte-PR 6 x 0 Marília-SP

Ypiranga-PE 1 x 3 Horizonte-CE

Campinense-PB 2 x 1 Petrolina-PE

CSA-AL 3 x 1 Vitória da Conquista-BA

Feirense-BA 1 x 1 Sousa-PB

Aparecidense-GO 0 x 1 Ceilândia-DF

Brasil-RS 0 x 0 Arapongas-PR

Metropolitano-SC 2 x 1 Juventude-RS

Penarol-AM 1 x 3 Atlético Acreano-AC

Comercial-PI 1 x 1 Araguaína-TO

Mogi Mirim-SP 2 x 1 Cerâmica-RS

Vilhena-RO 4 x 2 Remo-PA