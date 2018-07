Mogi Mirim vence Linense em jogo antecipado do Paulista Demonstrando muita disposição, o Mogi Mirim conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Paulista ao bater o Linense por 3 a 1, nesta quarta-feira à noite, no estádio Vail Chaves, em jogo antecipado pela sétima rodada. Esta foi a primeira derrota do time de Lins, que continua com seis pontos, em terceiro lugar no Grupo A, atrás de Santos e São Bento, ambos com oito pontos. Após seu triunfo, o Mogi soma quatro pontos, em terceiro lugar no Grupo D, atrás de Água Santa, com sete, e Corinthians 12.