Mogi Mirim vence o Paulista e assume a quarta posição

Com a vitória, o Mogi atingiu os 34 pontos, um a mais do que o Santos, que pode recuperar o quarto lugar com um empate diante da Portuguesa, neste domingo. Se terminar entre os quatro primeiros, o Mogi fará o jogo único das quartas de final dentro de casa.

Invicto há nove jogos, o Mogi já está classificado para a segunda fase, bem como garantiu uma das duas vagas paulistas na Série D do Campeonato Paulista. Já o time de Jundiaí continua com 19 pontos, caindo de nono para décimo lugar, sem mais chances de classificação. A esperança é ficar com uma vaga na Série D, brigando por ela contra Ituano, Linense e Mirassol.

Neste sábado, os dois times fizeram um jogo aberto e fraco. O time da casa, mais técnico, abriu o placar logo aos 5 minutos. Val entrou na grande área driblando todo mundo e, no rebote da defesa, a bola sobrou livre para o chute de Roni.

O Mogi continuou melhor e ampliou o placar aos 30 minutos, numa cobrança de pênalti de Felipe. Antes de acabar o primeiro tempo, Rychely descontou para o Paulista.

No segundo tempo, o Mogi começou de novo no ataque e quase ampliou aos 4 minutos, quando Felipe cobrou falta e mandou a bola no travessão. Carão respondeu aos 32, acertando um cabeceio na trave, mas, no contra-ataque, Val fez o 3 a 1.

Nas últimas duas rodadas, o Mogi Mirim vai enfrentar o São Paulo, no sábado, no Morumbi, e depois termina a primeira fase em casa diante do XV de Piracicaba. O Paulista vai sair diante do Corinthians, domingo, e depois recebe o Bragantino.

FICHA TÉCNICA:

MOGI MIRIM 3 X 1 PAULISTA

MOGI MIRIM - Anderson; Edson Ratinho, Lucas Fonseca, Tiago Alves e João Paulo; Val (Rodrigão), Baraka (Gil), Renê Júnior Felipe; Roni (Fernandinho) e Hernane. Técnico - Guto Ferreira.

PAULISTA - Vagner; Samuel Xavier (Pereira), Júnior Alves, Diego Ivo e Reinaldo; Bruno Octávio (Carlão), Wellington, Bruno Formigoni e Dener; Renan Marques (Correa) e Rychely. Técnico - Luiz Carlos Martins.

GOLS - Roni, aos 5, Felipe (pênalti), aos 30, e Rychely, aos 38 minutos do primeiro tempo. Val, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto.

CARTÃO AMARELO - Junior Alves, Bruno Formigoni, Reinaldo, Fernandinho e Gil.

RENDA - R$ 17.473,00.

PÚBLICO - 1.546 pagantes.

LOCAL - Estádio Romildo Gomes Ferreira, em Mogi Mirim.