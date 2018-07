Mogi Mirim vence, passa Corinthians, e afunda São Caetano

Ainda não foi desta vez que o São Caetano conseguiu deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Só precisava vencer o Mogi Mirim, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, neste domingo, pela 16.ª rodada, mas acabou perdendo por 2 a 0. O resultado deixou o time do interior com 30 pontos, em quarto lugar (recuperou o posto tomado pelo Corinthians à tarde), bem perto da classificação à segunda fase após a sua nona vitória. O clube do ABC continua com apenas 11 pontos, em penúltimo lugar, depois de sua nona derrota.

O São Caetano trocou de comando técnico nesta semana, com a saída de Ailton Silva para a efetivação de Daniel Martine, do time sub-20. O estreante tentou motivar o grupo de jogadores e também mudou o esquema tático para o 3-5-2. Mas nada funcionou. O time jogou mal, cansou no segundo tempo, o que é costumeiro, e não mereceu melhor sorte.

Bem organizado em campo, o Mogi Mirim abriu o placar aos 32 minutos. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Tiago Alves se antecipou na primeira trave e tocou de cabeça. A bola ainda resvalou nas costas do zagueiro Wagner antes de entrar.

No segundo tempo, o São Caetano voltou diferente com a saída do zagueiro Bruno Aguiar para a entrada do meia Pedro Carmona. O time, portanto, passou a atuar no esquema 4-4-2. E até pressionou e teve volume de jogo, mas levou perigo somente em chutes de longa distância.

O Mogi Mirim "matou" o jogo aos 25 minutos. Em um contra-ataque, Carlos Alberto foi lançado em diagonal, invadiu a área e bateu cruzado. A bola, caprichosa, tocou no pé da trave antes de entrar. O São Caetano perdeu a cabeça e teve o zagueiro Wagner expulso por entrada violenta em Waguininho. Com um jogador a menos é que não viraria o placar.

Pela 17.ª rodada, nesta quinta-feira, o São Caetano vai enfrentar o Santos, no estádio do Pacaembu. No sábado o Mogi Mirim recebe o Paulista.

SÃO CAETANO 0 x 2 MOGI MIRIM

SÃO CAETANO - Fábio; Bruno Aguiar (Pedro Carmona), Wagner e Gabriel; Samuel Xavier, Fabinho, Pirão, Éder (Adriano) e Diego; Ailton (Vandinho) e Jael. Técnico: Daniel Martine.

MOGI MIRIM - Daniel; Max, Tiago Alves, Lucas Fonseca e João Paulo; Magal, Val (Juninho), Carlos Alberto e Wagner (Aloísio); Roni e Henrique (Waguininho). Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Tiago Alves, aos 32 minutos do primeiro tempo; Carlos Alberto, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel, Éder e Vandinho (São Caetano). Tiago Alves e Val (Mogi Mirim).

CARTÃO VERMELHO - Wagner (São Caetano).

ÁRBITRO - José Cláudio Rocha Filho.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 981 pagantes.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).