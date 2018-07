Mogi Mirim vence terceira seguida e assume 5.ª posição no Paulista

ITÁPOLIS - De virada, o Mogi Mirim chegou à sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista. Neste domingo à tarde, a equipe comandada por Guto Ferreira derrotou o Oeste por 2 a 1, de virada, com dois gols do atacante Hernane, artilheiro doPaulistão, com nove gols, no Estádio dos Amaros, em Itápolis. O jogo foi válido pela décima rodada.

O resultado levou o Mogi Mirim à quinta posição, ultrapassando o São Paulo. As duas equipes têm o mesmo número de pontos: 19, mas o time do interior leva vantagem no número de vitórias (6 a 5). O Oeste, por sua vez, segue na briga contra o rebaixamento, em 16.º, com oito pontos.

Com uma formação ofensiva, o Oeste começou pressionando o adversário. Mesmo errando grande número de passes e não conseguindo penetrar a defesa, o time da casa abriu o placar. Aos 30 minutos, Mazinho carregou pelo meio e arriscou de fora da área. A bola desviou no zagueiro Tiago Alves e enganou o goleiro Anderson.

No segundo tempo, só deu Mogi Mirim, mais precisamente só deu Hernane. Com dois gols, o atacante foi o principal responsável pela virada. Primeiro, ele aproveitou falha do goleiro Paulo Musse, que não conseguiu segurar cruzamento de Renê, e tocou para o fundo do gol. Cinco minutos depois, aos 25, Hernane pegou de bate-pronto e acertou o canto esquerdo do gol do time de Itápolis.

Agora ele é o artilheiro isolado do Paulistão, com nove gols, um a mais do que Giancarlo, do Bragantino. O Oeste volta a campo contra o São Caetano, na próxima quinta-feira, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Na quarta-feira, o Mogi Mirim enfrenta a Portuguesa, às 19h30, no Estádio Romildo Vitor Ferreira, em Mogi Mirim.

OESTE 1 X 2 MOGI MIRIM

OESTE - Paulo Musse; Paulo Vitor, Adriano, Éder lima e Fernandinho; Dionísio (Leandro Mello depois Assisinho), Serginho, Mazinho (Wanderson) e Roger; Marcinho Beija-Flor e Tadeu. Técnico - Roberto Cavalo.

MOGI MIRIM - Anderson; Edson, Tiago Alves, Lucas Fonseca e Piauí (Rodrigão); Barata, Renê, Val (Vitinho) e Felipe; Roni (Mateus Silva) e Hernane. Técnico - Guto Ferreira.

Gols - Mazinho, aos 30 minutos do primeiro tempo; Hernane, aos 16 e 26 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Alessandro Darcie.

Cartões amarelos - Paulo Vitor, Roni e Lucas Fonseca.

Renda e público - Não divulgados.

Local - Estádio dos Amaros, em Itápolis.