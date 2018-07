Mogi Mirim vive crise política e tem presidente destituído após queda à Série C Lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e já rebaixado para a Série C em 2016, o Mogi Mirim agora sofre com uma briga interna pelo comando diretivo do clube. Um grupo de pessoas, de origem portuguesa, assumiu o clube na virada do turno, após a debandada do pentacampeão Rivaldo. Na luta pela presidência, Luiz Henrique Oliveira, acabou sendo destituído, mas ele contesta a reunião do conselho deliberativo que, há uma semana, entregou o cargo ao vice-presidente Victor Simões. A briga está aberta.