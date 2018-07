Mogi vence e impõe quinta derrota seguida ao Bragantino BRAGANÇA PAULISTA - A campanha irregular do Bragantino no Campeonato Paulista foi encerrada de forma melancólica neste domingo à tarde. O clube perdeu para o Mogi Mirim por 3 a 2, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela última rodada do Estadual. Esta foi a quinta derrota seguida do Bragantino, que passou perto do rebaixamento.