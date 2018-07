Mogi vira sobre Mirassol e encosta no pelotão da frente O Mogi Mirim voltou a vencer em casa. Pela 14ª rodada do Campeonato Paulista, bateu o Mirassol, por 3 a 1, de virada, assumindo a quarta colocação. A vitória foi muito importante, pois o time chegou aos 26 pontos, dando um passo importante para confirmar a vaga na próxima fase da competição. Por sua vez, o Mirassol volta a se preocupar com a zona de rebaixamento, já que chega ao quinto jogo sem vitória, acumulando 12 pontos, ficando no 16.º lugar.