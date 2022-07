Mohamed celebra sucesso ao rodar time do Atlético-MG e manter sequência vitoriosa no Brasileirão

O técnico Antonio Mohamed pode respirar um pouco mais aliviado após a terceira vitória consecutiva do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro no último sábado. A boa atuação e triunfo sobre o Juventude consagram a recuperação do time, após os questionamentos gerados pelos quatro tropeços seguidos no último mês. O "Turco’, treinador do clube mineiro, reforçou a importância da vitória.

"Um triunfo muito valioso. Foi uma partida muito complicada, muito difícil. O adversário fez um grande jogo, mas fomos contundentes, o que não fomos em outras vezes, e conseguimos ganhar uma partida muito dura", afirmou o treinador após a vitória por 2 a 1 em Caxias do Sul.

Mohamed ainda falou sobre a rodagem no elenco para se adaptar ao calendário. "Sabemos que temos jogadores fisicamente com muitos minutos, muita carga, como o Ademir, que tentamos guardar para terça. Saímos bem, às vezes quando há uma mudança muito grande, muda o funcionamento da equipe. Era o que precisávamos porque atuamos contra um adversário descansado e com muita energia", completou o treinador.

O zagueiro Réver reiterou as falas do treinador e também comentou o desgaste após o empate com o Emelec pelas oitavas de final da Libertadores na última semana. "A gente veio de um jogo muito desgastante no Equador, teve essa mescla e nosso elenco foi construído para que pudesse ter esse rodízio. Estamos entrando e dando a resposta. Sabíamos da dificuldade de enfrentar o Juventude no Jaconi, precisávamos vencer para diminuir a diferença para os primeiros colocados."

A diferença caiu para apenas dois pontos, já que o Palmeiras tropeçou na rodada. O Atlético-MG fica na terceira colocação, com 27 pontos, empatado com o vice-líder Athletico Paranaense. A parte de cima da tabela segue bastante embolada. O decisivo jogo de volta contra o Emelec acontece já na próxima terça-feira, em Belo Horizonte. A partida terá início às 19h15 e o Atlético precisa de uma vitória para avançar direto à próxima fase.