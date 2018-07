Mohammed Ali será coroado 'Rei do Boxe Mundial', em convenção no México

MÉXICO - De acordo com o presidente do Conselho Mundial de Boxe (CMB), o mexicano José Sulaimán, o ex-campeão dos pesos pesados, Mohammed Ali, assistirá a 50ª convenção da entidade, que ocorrerá em Cancún, no México, neste que será seu primeiro evento ligado ao esporte que o consagrou nos últimos 10 anos.

Ali estará presente na comemoração dos 50 anos da entidade e será nomeado na convenção o 'Rei do Boxe Mundial'.

"Será a primeira ocasião em 10 anos que Mohammed Ali assiste a um ato de boxe. Ele recebeu muitas homenagens, mas de outros tipos, sem assistir algo relacionado ao boxe. Foi pelo CMB, que foi sua casa, e fizemos isso com muito gosto. Fizemos muitos esforços para trazer Ali. Já mandamos fazer sua coroa, que estará coberta de ouro", disse o dirigente em entrevista coletiva.

Em sua futura visita, ainda sem data divulgada, Ali, de 70 anos, protagonizará a cerimônia de nomeação e receberá uma coroa, uma capa e um cetro.