Moise Kean viola quarentena ao promover festa em casa e Everton se diz 'chocado'

O atacante Moise Kean, do Everton, violou as regras de isolamento social e promoveu uma festa com várias pessoas em sua casa em Liverpool, na Inglaterra. O próprio jogador compartilhou imagens para amigos em uma rede social. Após o episódio, o clube inglês disse estar "chocado" e deve impor uma punição ao atleta.

O Everton afirmou que ficou "chocado ao saber de um incidente no qual um jogador da equipe ignorou as orientações do governo e a política do clube em relação à crise do novo coronavírus. O clube expressou fortemente sua decepção ao jogador e deixou claro que tais ações são completamente inaceitáveis".

O italiano filmou a si próprio violando os regulamentos de distanciamento social e deve enfrentar uma ação disciplinar. A imprensa britânica afirma que o vídeo foi publicado para amigos na rede social Snapchat.

O clube de Liverpool diz que tem enfatizado aos funcionários a importância de seguir as regras do governo para ajudar o Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS, na sigla em inglês) a lidar com o surto de covid-19.

O "lockdown", isto é, suspensão total das atividades, foi prorrogado até 7 de maio na Grã-Bretanha, sexto país com o maior número de pessoas infectadas pela covid-19 no mundo. São quase 150 mil casos da doença registrados até este domingo e mais de 20 mil mortes.

Uma das principais promessas do futebol italiano, Moise Kean foi contratado pelo Everton no início desta temporada após se destacar na Juventus. Ele é reserva no time inglês e ainda não conseguiu se firmar, visto que marcou apenas um gol em 26 partidas.

O Campeonato Inglês, assim como as principais ligas do mundo, está suspenso desde o início de março e não tem data para ser reiniciado. A Premier League trabalha com a ideia de retomar o torneio a partir de 8 de junho.