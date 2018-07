Moisés celebra moral com técnico e colegas no Palmeiras

O meia Moisés disse depois da vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o São Paulo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, que se sente emocionado pelo respeito que tem no clube. O jogador revelou não ter treinado nos últimos dias, mas mesmo assim conseguiu ser titular no clássico por ter moral com o técnico Cuca e o respeito de colegas, que não se incomodaram com a situação.

Um problema no tornozelo direito o impediu de trabalhar com o restante do elenco nas últimas atividades. "Não treinei nenhum dia. Fiquei só na academia. Aí você vem para jogar. Por si só você sente aquela pressão às vezes. É de arrepiar a confiança que o Cuca e os outros jogadores tiveram comigo, de me respeitar", comentou Moisés.

Titular no clássico, Moisés só saiu aos 34 minutos do segundo tempo para dar lugar a Thiago Santos. O meia deixou o campo aplaudido e ganhou elogios também do técnico Cuca. "Ele é um jogador muito importante para nós, não precisa treinar, já tem lastro armazenado de preparação física. Com o tornozelo machucado, não precisa expor o jogador num treino técnico ou tático se pode ganhar um ou dias de recuperação", disse o treinador.

Moisés participou em 21 jogos e marcou dois gols neste Campeonato Brasileiro. A tendência é o jogador continuar em tratamento nos próximos dias para se livrar das dores no tornozelo e poder voltar a treinar antes do compromisso no fim de semana. O adversário será o Grêmio, em Porto Alegre, no domingo.