Moisés comemora gol e vitória logo na estreia pelo Palmeiras

O meia Moisés era só alegria logo após a vitória do Palmeiras sobre o Libertad, do Paraguai, nesta quarta-feira, no estádio Centenário, em Montevidéu, que classificou a equipe à final da Copa Antel, um torneio amistoso no Uruguai. Nos 2 a 0 que a equipe alviverde aplicou, ele marcou o segundo gol, de cabeça. "Estou em um grande clube e a responsabilidade é sempre de buscar a vitória", disse.

O jogador mostrou personalidade para buscar o jogo e tocar bem a bola, clareando o começo das jogadas de ataque do time. Ele aproveitou para se apresentar para o torcedor. "Comecei minha carreira assim, mas sempre fui à frente. Na Europa joguei como meia e ajudava na marcação. Como segundo volante, eu ajudo na criação".

Dos jogadores que já estavam no elenco, o argentino Allione, que chegou a pedir para ser negociado durante as férias, celebrou muito o resultado. "Estou feliz pela vitória e pelo meu gol (o primeiro da partida). Entrei, fui bem, mas os jogadores que começaram também fizeram um bom papel", afirmou.