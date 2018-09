Moisés conta que time do Palmeiras se mobiliza para 'domar' Deyverson

Além de se preparar para jogos decisivos das competições, o elenco do Palmeiras tem atuado em outra frente neste segundo semestre. O meia Moisés contou nesta terça-feira, em entrevista coletiva em Belo Horizonte, que os jogadores procuram orientar e aconselhar o atacante Deyverson para que o colega não volte a ter problemas de disciplina nos jogos.

Deyverson chegou a ser suspenso de três competições ao mesmo tempo, por razões diferentes. No Brasileiro e na Libertadores os cartões foram por provocação e na Copa do Brasil, a punição foi fruto de uma cotovelada no adversário. "Se você parar para conversar com ele, vai se surpreender. É gente boa, de bom coração. Durante os jogos ele se deixa levar em algumas situações. Todos têm falado com ele para se controlar mais. Ele deixa a emoção tomar conta", explicou Moisés.

O meia e outros jogadores do Palmeiras procuraram conversar com o atacante, assim como fez o técnico do time, Luiz Felipe Scolari. Todos demonstraram preocupação com o excesso de reações impetuosas de Deyverson. O jogador voltou a atuar pelo time no último domingo após duas semanas para cumprir as suspensões acumuladas. No retorno, porém, houve nova polêmica.

O atacante simulou ter sido agredido nos minutos finais da vitória sobre o Sport. Deyverson caiu fora do gramado e depois rolou para dentro de campo, para tentar ganhar tempo. "Ele já melhorou até passou o último jogo praticamente sem discutir e só jogando futebol. No último minuto, deixou escapar um pouco e acabou fazendo aquela simulação. Mas Foi conversado. Ele vai evoluir", garantiu Moisés.

O elenco do Palmeiras se prepara para nesta quarta-feira enfrentar o Cruzeiro, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. Na ida, em São Paulo, os mineiros ganharam por 1 a 0. O time alviverde vai encerrar a preparação com treino fechado e terá à disposição Deyverson para a partida.