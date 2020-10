Moisés dedica vitória a Boschilia e vê Inter em boa vantagem na Copa do Brasil

Apesar de jogar praticamente com todo o time reserva nesta quarta-feira, o Internacional fez um jogo tranquilo contra o Atlético Goianiense e largou em vantagem na luta por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Autor de um dos gols do duelo, o lateral Moisés vê o time gaúcho muito perto da próxima fase.

"Importante estrear na Copa do Brasil com vitória fora de casa. O Atlético Goianiense é uma boa equipe, está dando trabalho no Campeonato Brasileiro. O professor (Eduardo Coudet) optou por mexer um pouco na equipe e estão todos de parabéns. Infelizmente, tomamos um gol de pênalti, mas estamos levando uma ótima vantagem para o Beira Rio", comentou o atleta.

Moisés também lembrou de seu companheiro de equipe Boschilia, que passou por uma cirurgia no joelho, após lesão em treino, e não atuará mais na temporada 2020. O lateral aproveitou para comemorar o seu primeiro gol com a camisa colorada.

"Fico feliz com meu primeiro gol com a camisa do Internacional. Dediquei para a minha namorada e para o Boschillia, que teve uma lesão. Queria dizer que o grupo está com ele", completou o lateral Moisés.

Em vantagem, o Inter poderá empatar para avançar de fase, em jogo marcado para a próxima terça-feira, às 21h30, no Beira-Rio. Além da vaga, o time gaúcho está de olho na premiação de R$ 3,3 milhões para cada equipe que chegar nas quartas de final.

Neste meio tempo, o Inter se prepara para enfrentar o Corinthians no sábado, às 19h, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.